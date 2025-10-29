Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El extranjero o una región fértil y ligada al agua te abrirá las puertas para que explores, conozcas e investigues. Allí podrías hallar un guía sabio dispuesto a transmitirte enseñanzas valiosas, ayudándote a integrar aprendizajes sólidos que enriquecerán tu camino personal y espiritual.
