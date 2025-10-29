Horóscopo de hoy para Géminis del 29 octubre de 2025

De pronto descubres recursos valiosos a tu disposición que te hacen sentir “rico” y capaz de compartir con generosidad. Surgirá alguien conocedor de secretos ocultos que te guiará en la gestión de esa riqueza, ayudándote a ganar poder y mejorar tu vida significativamente.

Horóscopo de amor para Géminis Las personas valoran las cualidades de auto control y confianza que muestras. Disfrutas de ser popular y eres alentado por esto y capaz de hacer progreso con otras cosas que previamente no habías querido perseguir. Tu habilidad para mostrar cierto interés y un cierto grado de paciencia al final es probable que sea recompensado.

Horóscopo de dinero para Géminis Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.