Horóscopo de hoy para Leo del 29 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Has alcanzado un estado positivo donde, al mirar en retrospectiva, las cuentas cierran a tu favor. Tu maestro interno trae alivio emocional y esa vibración de sanación se expande hacia tu salud, favoreciendo tu bienestar cotidiano e integrando abundancia en cada aspecto de tu vida.
