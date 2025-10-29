window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 29 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Has alcanzado un estado positivo donde, al mirar en retrospectiva, las cuentas cierran a tu favor. Tu maestro interno trae alivio emocional y esa vibración de sanación se expande hacia tu salud, favoreciendo tu bienestar cotidiano e integrando abundancia en cada aspecto de tu vida.

Horóscopo de amor para Leo

Enfocas tu atención en tu pareja y pareces más listo mostrarles afecto. Un conocimiento elevado de tu situación te permite entender claramente lo que dicen los demás. Reconoces a aquellos en quienes puedes confiar completamente, en caso de que necesites de su ayuda o asistencia en cualquier momento.

Horóscopo de dinero para Leo

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

