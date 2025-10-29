Horóscopo de hoy para Libra del 29 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Una institución, un jefe o una figura influyente te protege y al mismo tiempo impulsa tu crecimiento. Eso puede inspirarte a mudarte a un barrio mejor o realizar ampliaciones en tu hogar, para que junto a tu familia accedas a mayor bienestar y calidad de vida.
