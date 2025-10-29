Horóscopo de hoy para Libra del 29 octubre de 2025

Una institución, un jefe o una figura influyente te protege y al mismo tiempo impulsa tu crecimiento. Eso puede inspirarte a mudarte a un barrio mejor o realizar ampliaciones en tu hogar, para que junto a tu familia accedas a mayor bienestar y calidad de vida.

Horóscopo de amor para Libra Si eres vulnerable de alguna forma y necesitas afecto y ternura de tu pareja, muéstrale exactamente cómo te sientes y encontraras que no podrá resistirse a ti. Si no tienes pareja, o si tu relación no va muy bien, estarás disponible fácilmente para otro prospecto.

Horóscopo de dinero para Libra Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.