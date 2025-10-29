Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Te encuentras gestionando una herencia, un crédito o el cobro de un juicio, lo que te brinda la oportunidad de planificar tu economía con mejores perspectivas. Ahora te toca administrar abundancia: siéntete bien provisto y aprecia plenamente los recursos que tienes a tu disposición.
