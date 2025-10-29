window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 29 octubre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Recibirás información nutritiva que, si sabes escuchar y aprender de ella, funcionará como una brújula confiable para orientarte durante largo tiempo. Una invitación a viajar o una propuesta del extranjero puede abrirte puertas importantes: atrévete a decir que sí.

Horóscopo de amor para Tauro

Es difícil para tus amigos y seres queridos entender tu actitud hacia ellos. Tu comportamiento parece variar de acuerdo a las circunstancias. Esfuérzate en ayudarlos a entender lo que piensas y sientes, de esa manera pueden hacerse una idea de lo que está pasando en tu cabeza y pueden ser más comprensivos.

Horóscopo de dinero para Tauro

Sientes que todos están siendo falsos y fraudulentos y quieren meter las manos en tu dinero. La ansiedad causada por esto nubla tu s juicios objetivos claros. Mantente alejado de cuestiones monetarias complicadas.En el futuro tendrás muchas oportunidades para hacer buenos tratos.Hoy no es el mejor día para eso.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

