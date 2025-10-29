Horóscopo de hoy para Tauro del 29 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Recibirás información nutritiva que, si sabes escuchar y aprender de ella, funcionará como una brújula confiable para orientarte durante largo tiempo. Una invitación a viajar o una propuesta del extranjero puede abrirte puertas importantes: atrévete a decir que sí.
