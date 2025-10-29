Horóscopo de hoy para Virgo del 29 octubre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 octubre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Llegan bendiciones a través de amigos y grupos en los que participas, sintiéndote más admirado y respetado que nunca. El amor proyecta un futuro prometedor con luz verde para crecer. Si tienes hijos, fomenta su integración social, llevándolos a espacios comunitarios o recreativos.
