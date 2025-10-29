Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 29 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este miércoles 29 de octubre.

Leo: brillas con una energía magnética que atrae oportunidades y miradas

El Sol, tu regente, impulsa un cambio positivo en la forma de comunicar ideas, y eso puede traducirse en avances laborales o en acuerdos que antes parecían imposibles. Es un momento ideal para hablar con seguridad, pero sin caer en la arrogancia: la clave está en inspirar, no en imponer.

En el amor, el fuego leonino arde con fuerza. Si estás en pareja, una conversación honesta puede reavivar la pasión y reforzar la confianza mutua. Si estás soltero, podrías sentir una conexión intensa con alguien que te desafía intelectualmente o comparte tus ambiciones. En ambos casos, la autenticidad será tu mayor encanto.

En el trabajo, tus esfuerzos comienzan a ser reconocidos. Aunque la competencia se intensifique, tu creatividad te dará ventaja. Es recomendable evitar discusiones innecesarias con colegas; mantén el enfoque en los resultados y no en los egos. Hoy podrías recibir una noticia o mensaje que te motive a replantear tus metas a mediano plazo.

La salud mejora si logras equilibrar cuerpo y mente. Una caminata al aire libre o una sesión de respiración consciente podría ayudarte a liberar tensión acumulada. Procura cuidar tu espalda y tu descanso: el exceso de energía puede volverse en tu contra si no la canalizas bien.

En la familia, una figura cercana buscará tu consejo o apoyo. No subestimes el impacto de tus palabras, ya que tu presencia será clave para mantener la armonía. Es un buen día para compartir, reconciliar o simplemente disfrutar del cariño de los tuyos sin distracciones digitales.

La suerte te acompaña, especialmente en decisiones financieras o en actividades que dependan de la intuición. Podrías encontrar una oportunidad en lo que otros descartan o recibir una propuesta inesperada que cambie tu panorama económico.

Consejo del día: Confía en tu brillo, pero deja espacio para la humildad.

Números de la suerte: 14, 77, 120, 266, 389.