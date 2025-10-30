Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 30 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este jueves 30 de octubre.

Leo: la energía solar que te envuelve impulsa tus decisiones y te llena de determinación

Hoy, más que nunca, sentirás que nada ni nadie puede opacar tu presencia, aunque deberás cuidar el ego: no todo se resuelve con imponerte, sino con escuchar y negociar.

En el amor, podrías recibir una muestra de cariño inesperada que reavive tu entusiasmo. Si estás en pareja, es momento de fortalecer la confianza con gestos, no con palabras. Si estás soltero, una conversación casual podría encender una chispa especial.

En el trabajo, surgirán oportunidades para destacar tu talento creativo, pero deberás mantener la humildad para que tus ideas sean bien recibidas.

En temas de familia, una figura cercana necesita tu apoyo emocional o económico, y tu ayuda será recordada. En la salud, presta atención al descanso: el estrés acumulado podría afectar tu concentración o tu estado físico.

Tu suerte mejora hacia el final del día, especialmente si confías en tu intuición más que en los comentarios ajenos.

Consejo del día: Brilla sin eclipsar a los demás; el sol también calienta sin quemar.

Números de la suerte: 12, 87, 193, 266, 401.