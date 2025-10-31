Horóscopo de hoy para Acuario del 31 octubre de 2025

La Luna en tu signo potencia tu originalidad y te impulsa a renovar tu entorno con alta vibración. Es momento de liberarte de lo que te limitaba, avanzar guiado por la energía del amor y abrir horizontes de alegría, positividad y bienestar.

Horóscopo de amor para Acuario Te sientes romántico, entusiasta sobre el amor y si ya estás en una relación eres extremadamente cariñoso con tu pareja. Cualquier desacuerdo existente se resuelve de manera que refuerza su conexión. Los solteros pueden dar un suspiro de alivio, existe una verdadera promesa de que conocerás a alguien especial pronto.

Horóscopo de dinero para Acuario El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.