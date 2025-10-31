Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 31 de octubre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este viernes 31 de octubre.

Leo: Tu carisma natural atraerá miradas y oportunidades, pero será tu madurez emocional la que marque la diferencia

En el trabajo, se avecina un reto que pondrá a prueba tu capacidad para liderar con tacto y decisión. No te precipites: una respuesta calmada puede abrirte más puertas que una acción impulsiva.

En el amor, las emociones se intensifican. Si tienes pareja, la conexión será profunda, aunque deberás evitar pequeñas discusiones por orgullo. Si estás soltero, podrías cruzarte con alguien que te sorprenda por su manera de ver la vida. En la familia, una conversación pendiente podría aclarar tensiones del pasado y traer alivio. La clave está en hablar desde el corazón, no desde la razón.

En salud, es momento de cuidar tu energía vital: dormir bien y moderar los excesos será esencial para mantener tu fuerza.

Tu suerte se activa en situaciones inesperadas, sobre todo si confías en tu intuición y te atreves a dar un paso fuera de la rutina.

Consejo del día: La calma también es una forma poderosa de brillar.

Números de la suerte: 9, 73, 128, 214, 389.