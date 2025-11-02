Horóscopo de hoy para Aries del 2 noviembre de 2025
Hoy se despertará tu costado más compasivo y te mostrarás empático y comprensivo con quienes te rodean. Eso sí, estarás especialmente sensible a las energías del entorno, así que evita permanecer mucho tiempo en sitios densos o cargados, prioriza espacios luminosos y fluidos.
