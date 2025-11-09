window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 9 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 9 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Tu vida profesional avanza gracias a tu ambición y deseo de superarte. Asumes tus responsabilidades con mayor compromiso, y cada paso te deja una grata sensación de logro. Tu talento para crear armonía serán tu mejor estrategia para ganar reconocimiento y respeto.

Horóscopo de amor para Libra

La restricción y la cabeza fría son las mejores maneras de controlar tus emociones. Si te sientes agitado, asegúrate de no decir nada que moleste a aquellos que más te importan, podrías arrepentirte después. Es posible que tengas que considerar seriamente y delimitar el daño actual para tratar de cambiar tus nervios agotados.

Horóscopo de dinero para Libra

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

