Empresa de Andrés Iniesta denunciada en Perú por presunta estafa

El nombre de Andrés Iniesta, uno de los futbolistas más queridos y exitosos del mundo, ha quedado envuelto en una polémica judicial en Perú. Su empresa Never Say Never (NSN), dedicada a la organización de eventos deportivos y de entretenimiento, enfrenta una denuncia por presunta estafa presentada por empresarios peruanos, lo que llevó a la Fiscalía de Lima a abrir una investigación formal.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por la agencia EFE, el caso está siendo llevado por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro-Lince, en la capital peruana.

Acusaciones por incumplimiento y millonarias pérdidas

La denuncia fue presentada por la empresa Gucho Entertainment junto con un grupo de empresarios locales. Ellos aseguran haber invertido $600.000 dólares en NSN para la organización de varios espectáculos deportivos y musicales en Perú, muchos de los cuales nunca llegaron a realizarse.

Según la publicación del diario Líbero, los eventos incluían un partido amistoso entre Cienciano (Perú) y El Nacional (Ecuador), otro entre las leyendas de Perú y España, además de un festival de K-pop que también fue cancelado.

Aunque algunos encuentros sí se celebraron —como el amistoso entre Sporting Cristal y Barcelona de Ecuador, disputado en Miami en diciembre de 2023—, el resultado fue un balance negativo para los organizadores. La filial NSN Sudamérica fue declarada en liquidación apenas unos meses después, en junio de 2024, menos de un año después de iniciar operaciones en el país.

Los denunciantes afirman que decidieron invertir en la empresa motivados por la imagen de Andrés Iniesta, quien figura como cofundador de NSN y es recordado mundialmente por su gol en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Iniesta y NSN niegan los señalamientos

Tras conocerse la noticia, NSN y el propio Iniesta difundieron un comunicado en el que rechazan las acusaciones y aseguran que todo se trata de un intento por dañar su reputación.

“Negamos de forma rotunda las acusaciones publicadas en las últimas horas”, indicaron. “Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público”.

La empresa también expresó su confianza en que “la Justicia peruana aclare muy pronto esta situación” y advirtió que se reserva el derecho a emprender acciones legales en defensa de su trabajo y su honor.

NSN se describe como “un equipo especializado en deportes y entretenimiento cofundado por el campeón del mundo Andrés Iniesta”, cuyo propósito es ofrecer “un servicio integrado que conecta marcas y audiencias de forma auténtica”.

Mientras avanza la investigación, la reputación del legendario exjugador del Barcelona se ve temporalmente salpicada por un caso que podría tener implicaciones tanto en Perú como en otras filiales de la compañía.



