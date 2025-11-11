Horóscopo de hoy para Capricornio del 11 noviembre de 2025

Una persona te ofrecerá contención y pertenencia, completando tu vida emocional. Por la tarde, profundizarás la intimidad y descubrirás nuevas dimensiones del deseo. Esa conexión intensa te transformará por dentro, ayudándote a integrar sensibilidad y fortaleza en tu modo de amar.

Horóscopo de amor para Capricornio Las circunstancias son ideales para pasar más tiempo juntos y dejas que tu pareja sepa que tan importante es, en cambio tú recibes su confianza y afecto. Si eres soltero eres capaz de olvidar animosidades viejas y ver exactamente que maravilloso es revivir las relaciones pasadas y recordar viejos tiempos.

Horóscopo de dinero para Capricornio Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.