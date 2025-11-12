Horóscopo de hoy para Acuario del 12 noviembre de 2025
En tus relaciones se avecinan momentos decisivos. Si notas que tu pareja y tú no comparten los mismos sueños o metas, podría ser necesario un adiós. No te preocupes: al dejar espacio, pronto aparecerá alguien significativo que aporte conexión, vigor y resonancia auténtica a tu vida.
