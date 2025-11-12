Horóscopo de hoy para Acuario del 12 noviembre de 2025

En tus relaciones se avecinan momentos decisivos. Si notas que tu pareja y tú no comparten los mismos sueños o metas, podría ser necesario un adiós. No te preocupes: al dejar espacio, pronto aparecerá alguien significativo que aporte conexión, vigor y resonancia auténtica a tu vida.

Horóscopo de amor para Acuario Te ves errático y estresado es difícil mantener bajo control la hostilidad que sientes. Evita hacer acusaciones injustas contra las personas que dices que quieres. Necesitas escoger tus palabras con mucho cuidado de otra forma puedes causar resentimiento en otros, aun cuando en realidad no pretendías lastimarlos.

Horóscopo de dinero para Acuario El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.