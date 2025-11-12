Horóscopo de hoy para Leo del 12 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy tomarás decisiones importantes que podrían incomodar a tus seres queridos. Recuerda que los desafíos son oportunidades para crecer y fortalecerte. Al enfrentarlos con determinación, te arraigarás más en tu camino y te volverás una persona más sabia, profunda y resiliente.
