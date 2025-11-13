Encuentran los cuerpos momificados de una madre y su hijo en un apartamento de Nueva York

Una madre y su hijo fueron hallados momificados en un apartamento de Brooklyn el miércoles por la tarde, después de que los residentes reportaran un olor nauseabundo que emanaba del edificio desde hacía días, según autoridades y fuentes consultadas por The New York Post.

La mujer de 80 años y el hombre de 52 fueron encontrados por agentes que ingresaron al edificio, ubicado en la esquina de las calles Jay y Tillary en el centro de Brooklyn, para realizar una verificación de bienestar poco antes de la 1 p.m., según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Ambos, cuya identidad se desconoce, fueron encontrados inconscientes, boca arriba, y sus cuerpos parecían estar momificados, según fuentes.

Los paramédicos los declararon muertos en el lugar, informaron las autoridades.

“Es realmente desagradable. Lo huelo en cuanto salgo del ascensor”, dijo al New York Post un policía que salía del edificio, refiriéndose al hedor insoportable que provenía del apartamento.

El hijo vivía cerca, pero no en el mismo apartamento que su madre, según declaró al Washington Post el portero del edificio, quien prefirió permanecer en el anonimato.

“El hijo siempre venía aquí a cuidar de su madre”, dijo el portero. “Hace quizás dos o tres semanas que no lo veo”.

Un vecino del otro lado del pasillo, donde se encontraron los cuerpos, comentó que el olor a descomposición llevaba días emanando del apartamento.

“Venía por oleadas, y el personal de mantenimiento rociaba como si fuera un ambientador”, recordó el vecino, quien también pidió no ser identificado. “Pensé que venía de la basura de afuera, pero empeoró”.

El médico forense de la ciudad determinará la causa de la muerte de la madre y el hijo, informó la policía. No se observaron signos de violencia en los cuerpos, y hasta el momento no se sospecha de ningún delito, agregaron las autoridades.

