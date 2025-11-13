window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 13 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 13 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Los astros te ofrecen la oportunidad de destacarte y lograr mayor prestigio laboral. El éxito y el ascenso estarán al alcance. Solo necesitarás ejercer liderazgo y autoridad con confianza, pues ambas cualidades te acompañan. Tu esfuerzo y determinación consolidarán tus logros y reputación.

Horóscopo de amor para Escorpio

El amor está en el aire y es perfecto para el romance. Sintiéndote cerca de tu pareja encuentras difícil estar alejado de ella y ella siente lo mismo y esto hace que puedan experimentar más formas de hacer el amor. Si eres soltero tu confianza en ti mismo te hace aparecer más atractivo y no estarás solo por mucho tiempo.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Una ráfaga de ideas no convencionales y propuestas vienen en camino. Aún cuando los viejos métodos han probado ser buenos, mantén abiertas todas tus opciones.. Las personas que te rodean pueden ver conexiones entre cosas que tu has pasado por alto. Pueden permitirte ver las cosas de forma diferente y hacer posible su desarrollo en nuevas formas dinámicas.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Cuando está en tus manos, tu pareja es muy fácil de excitar. Parece ser que el toque más ligero crea un estado de éxtasis para ambos. Estas ardiendo de pasión y deseo sexual. Estos momentos de hacer el amor con frecuencia pueden suceder en lugares inusuales o en momentos poco convencionales ¿Qué puede ser más excitante?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

