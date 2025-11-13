Horóscopo de hoy para Virgo del 13 noviembre de 2025

La consigna del día es “adiós al pasado”. Aunque sientas resistencia, perdónate y libérate de errores antiguos. Aceptar que no puedes retroceder en el tiempo te permitirá alcanzar calma e iluminación. Esta liberación abrirá espacio para enfocarte en lo que realmente importa.

Horóscopo de amor para Virgo Si parece que estas en desacuerdo con el mundo, y lo que dices con frecuencia crea conflicto con las opiniones de los demás, puedes empezar a sentirte malentendido, apareciendo más en el extremo y antagonizando a aquellos que quieres. Trata de reaccionar calmadamente, de una manera juiciosa y evita discutir repetidamente todo una y otra vez.

Horóscopo de dinero para Virgo El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.