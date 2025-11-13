Horóscopo de hoy para Virgo del 13 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 13 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La consigna del día es “adiós al pasado”. Aunque sientas resistencia, perdónate y libérate de errores antiguos. Aceptar que no puedes retroceder en el tiempo te permitirá alcanzar calma e iluminación. Esta liberación abrirá espacio para enfocarte en lo que realmente importa.
