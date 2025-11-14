window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 14 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 14 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
La Opinión

La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Desearás que reconozcan tus talentos y tu valor, pero modera las expectativas. En el amor, un desacuerdo menor podría volverse tormenta si dejas que la soberbia hable. Elegir las palabras con prudencia te permitirá ser escuchado con atención.

Horóscopo de amor para Tauro

Cuando estas con las personas que más te importan, te encuentras fácilmente en la misma longuitud de onda que alguien más que tu consideras muy especial. No pierdas la oportunidad para hacerte notar o dejes que que te abrumen con toda la atención que te dan. Muestra que mereces toda la amabilidad que recibes.

Horóscopo de dinero para Tauro

Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tu pareja ha estado encendiendo el encanto y bromeándote con un comportamiento sugestivo cargado sexualmente. Ambos dos esperan con anticipación su encuentro erótico. ¡Muestrale a tu pareja cuanto deseas hacer el amor y volverla loca con un masaje profundo y largo de lo mas erótico!

