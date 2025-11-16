window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 16 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 16 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

En este día desplegarás un magnetismo especial que te hará irresistible. Todos querrán acercarse, convirtiéndote en el centro de atención. Admiradores y pretendientes secretos abrirán la puerta a explorar el amor con intensidad y creatividad, invitándote a experiencias transformadoras.

Horóscopo de amor para Libra

Los pensamientos apasionados tienen un efecto positivo en tu vida amorosa. Se olvidan las frustraciones pasadas, entiendes claramente las razones para estar juntos y los lazos que existen entre ustedes. Si eres soltero, es fácil para ti conocer a los demás e impresionarlos. Tu acercamiento persuasivo resulta en la obtención de citas significativas.

Horóscopo de dinero para Libra

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraLibra

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

