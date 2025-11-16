window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 16 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 16 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tu ambición se enfoca en el ámbito laboral, buscando avanzar hacia posiciones de mando. Cada pequeña tarea diaria será un peldaño hacia tus metas. Tu capacidad para resolver problemas será notoria y admirada, consolidando tu prestigio y el poder que otros depositan en ti.

Horóscopo de amor para Tauro

Si tu relación está bajo presión, estas malhumorado y poco entusiasta y tu pareja se enoja contigo por tu falta de atención, es probable que estés resentido. Se mas considerado co los demás y déjales saber porque no estas contento, y acepta que estas situaciones no necesariamente son un problema.

Horóscopo de dinero para Tauro

Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.

Horóscopo de sexo paraTauro

Estas sufriendo una mala actitud en tu manera de hacer el amor y básicamente estas siendo egoísta. En realidad no te importa si tu pareja está totalmente satisfecha mientras tu lo estés. No dejes que esto pase muy seguido, o tu felicidad doméstica puede terminarse súbitamente. El sexo podría desaparecer completamente, después de todo quien ¿quiere hacer el amor con un egoísta?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Horóscopo de hoy Tauro
