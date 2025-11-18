Horóscopo de hoy para Capricornio del 18 noviembre de 2025

Tu trayectoria te otorga reconocimiento y prestigio, atrayendo propuestas profesionales interesantes. Si trabajas por cuenta propia, los contactos y relaciones públicas serán esenciales para consolidarte. Cuida la imagen que proyectas: una presencia elegante abrirá puertas y consolidará tu posición.

Horóscopo de amor para Capricornio Tus amigos se sorprenderán repetidamente por tu conducta actual. Estas particularmente quisquilloso y propenso a quejarte de la más pequeña razón lo que puede ocasionar una atmósfera tensa en tus relaciones personales. Se tan abierto y honesto como puedas y habla de tus sentimientos con las personas más cercanas a ti, para que entiendan porque te estas sintiendo tan tenso y que puedas hacer concesiones de acuerdo a ello.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.