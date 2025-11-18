window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 18 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 18 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Te vincularás con alguien que parecerá familiar, como un encuentro kármico. Si hay asuntos pendientes en tus relaciones, en lugar de actuar de inmediato, toma tiempo para reflexionar y sopesar la situación. La pausa te permitirá recuperar la armonía interna.

Horóscopo de amor para Escorpio

Dale apertura y calidez a tu relación, puedes resolver cualquier mal interpretación previa. Sin pensarlos los demás están dispuestos a perdonar y olvidar y es posible que tu buena fortuna tenga un efecto inspirador. Si eres soltero, estás atraído a ciertas personas que ordinariamente no te llaman tanto la tención como ahora.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Hoy habrá excelentes oportunidades para experimentar. Escucha a tu corazón, no tendrás pérdidas. Es el momento adecuado de usar formas nuevas para hacer negocios. Esto te ayuda a evitar formas pasadas y adoptar nuevas para futuros proyectos.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

La recámara se vuelve muy monótona y hacer el amor demasiado familiar. Eso es bueno porque te sientes con ánimos de experimentar, La gran cosa es que tu pareja se siente de la misma manera y no se apena de decirlo. Muéstrale que tan bien respondes a ser abierto a todas las cosas nuevas. ¡El resultado es una excitación súper cargada para ambos dos!

