Horóscopo de hoy para Géminis del 18 noviembre de 2025

El coqueteo y la seducción serán protagonistas de tu día. Sentirás atracción por alguien que conocerás en un evento o celebración, y harás todo lo posible por captar su atención. Muestra tu faceta más amable, sonriente y encantadora, dejando que tu gracia natural brille.

Horóscopo de amor para Géminis Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Géminis Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.