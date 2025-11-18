Horóscopo de hoy para Libra del 18 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 18 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna se encuentra en tu signo, exaltando tu energía y equilibrio interior. Contarás con mayor impulso para nuevos comienzos y emprenderás tus actividades con regocijo. Gracias a tu actitud positiva, lograrás la colaboración de quienes te rodean, favoreciendo la acción conjunta.
