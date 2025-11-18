window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 18 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 18 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_piscis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Es momento de llegar a acuerdos en temas de bienes compartidos o asuntos legales. Mantener la calma ante tensiones te potenciará. Deja atrás vínculos o situaciones que ya cumplieron su ciclo, permitiendo que nuevas experiencias lleguen y te transformen positivamente desde adentro.

Horóscopo de amor para Piscis

Estas a punto de afirmarte en tus relaciones y vida social. Les enseñas a los demás exactamente qué es lo que quieres de ellos. Tu pareja está más que feliz de ser guiada de manera confiada por ti siempre y cuando le demuestres la consideración y ternura que merece. Si eres soltero eres adorado por los demás.

Horóscopo de dinero para Piscis

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Piscis
Trending
Contenido Patrocinado
Trending