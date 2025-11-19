window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 19 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 19 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

La fusión entre la Luna y Venus en tu signo enciende el deseo y la posibilidad de nuevos comienzos amorosos. Tu magnetismo es irresistible y tus gestos destilan misterio. Cuidas tu imagen con esmero, y muestras una sensibilidad especial hacia quienes comparten tu mundo emocional.

Horóscopo de amor para Escorpio

Cuando consideras tus verdaderos sentimientos profundamente, tan intensidad te hace pensar exactamente donde estas parado con la persona que quieres y si quieres ser libre de las rutinas existentes o soñar en otra vida. No seas imprudente e irrealista, considera lo que quieres repartir y con quien tienes la posibilidad de iniciar algo nuevo.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Es un buen momento para realizar una inversión que tienes planeada desde hace algún tiempo. Las estrellas están en una posición favorable y si no eres precipitado puedes hacer buenas ganancias. No temas pedir consejo a un tercero y examinar atractivas ofertas con mucho cuidado antes de hacer nada. Así aseguras el éxito financiero.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

No puede hacer ningún daño el introducir un poco de picante en tu vida sexual. Tal vez un cambio de lugar, trata de ser espontáneo y sorprende a tu amante, haz un acercamiento inesperado en un lugar inusual o pasa una noche romántica enfrente de un fuego crepitante. ¡La elección es tuya! Mantén los ojos abiertos y toma ventaja de cualquier cosa que surja.

