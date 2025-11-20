Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 20 noviembre de 2025
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 20 noviembre de 2025. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 20 de noviembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Prepárate para renovar tu manera de manejar el dinero. Tendrás sagacidad mental para hacer negocios y detectar oportunidades que antes pasaban inadvertidas. Sigue tu instinto emprendedor y permite que las decisiones financieras te conduzcan hacia un futuro próspero.
Tauro
04/20 – 05/20
Necesitarás espacio en tus relaciones amorosas y no tolerarás actitudes posesivas. Si estás en pareja, recuerda que compartir no significa perder libertad. Quien te acompañe deberá presentar opciones y mostrarse abierto al diálogo porque solo así podrás aprender de tus vínculos.
Géminis
05/21 – 06/20
Serás un catalizador de cambios y despertarás la creatividad en tu entorno. Surgirán imprevistos laborales, pero los resolverás con rapidez y lucidez. Canaliza tu energía colaborando con los demás; tu ayuda y tu inteligencia operativa abrirán caminos donde otros solo ven obstáculos.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tu mundo emocional se renueva y te invita a vivir el amor con libertad e inteligencia emocional. Suelta el control y abre espacio a experiencias distintas. Un amigo espontáneo te hará una propuesta audaz: acéptala y descubrirás formas nuevas y emocionantes de disfrutar la vida.
Leo
07/21 – 08/21
La vida te dará un giro inesperado que moverá tu mundo familiar. Podrías pensar en mudarte, hacer una operación con inmuebles o transformar tu espacio vital. No temas: tus seres queridos te acompañarán apoyando tus metas y aportando opiniones para que concretes sueños.
Virgo
08/22 – 09/22
Tu mente se encenderá con una chispa de curiosidad inagotable. Querrás aprender, investigar y absorber conocimientos. Explorarás nuevos temas, cambiarás tus fuentes de información y descubrirás primicias fascinantes. Cada hallazgo te impulsará a seguir ampliando horizontes con entusiasmo.
Libra
09/23 – 10/22
Te enfocarás en mejorar tu economía y multiplicar tus recursos. Una entrada de dinero inesperada te sorprenderá, dándote margen para ahorrar o invertir. Aprovecha esta oportunidad para repensar tu estrategia financiera y potenciar tu bienestar material con inteligencia y creatividad.
Escorpio
10/23 – 11/22
Alguien llegará a tu vida despertando curiosidad y preguntas profundas. Sentirás una intriga intensa que acelerará tus latidos como tambores tropicales. No anticipes el futuro: vive el presente. Permite que se renueven tus aprendizajes y tu manera de expresarte al mundo.
Sagitario
11/23 – 12/20
Un remolino interior te impulsa a revisar asuntos olvidados y pendientes. Llegó el momento de resolver interrogantes y sanar lo no resuelto. Baja el ritmo, escucha tu voz interna y permítete una pausa para reconectar contigo mismo y restaurar tu diálogo interior.
Capricornio
12/21 – 01/19
Decidirás alejarte de vínculos falsos y caretas sociales. Te liberarás de la hipocresía y mostrarás tu autenticidad sin miedo. En los grupos te sentirás más espontáneo, revelando facetas ocultas de tu personalidad que te sorprenderán incluso a ti. Revelar tus opiniones será tu fortaleza social.
Acuario
01/20 – 02/18
Liberarte del pasado será tu gran desafío. Seguirás tus ambiciones, aunque surjan tensiones familiares. Este es tu momento para reafirmar independencia, actuar con convicción y tomar el control de tu destino con audacia. Sigue tu estrategia de éxito y avanza con confianza.
Piscis
02/19 – 03/20
Despertará en ti un fuerte deseo de ampliar horizontes y explorar lo desconocido. Ábrete a nuevas experiencias que inspiren tu alma y expandan tu mente. Acepta los cambios con fe, porque el universo te prepara un viaje revelador lleno de oportunidades transformadoras.