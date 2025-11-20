Horóscopo de hoy para Capricornio del 20 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 20 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Decidirás alejarte de vínculos falsos y caretas sociales. Te liberarás de la hipocresía y mostrarás tu autenticidad sin miedo. En los grupos te sentirás más espontáneo, revelando facetas ocultas de tu personalidad que te sorprenderán incluso a ti. Revelar tus opiniones será tu fortaleza social.
