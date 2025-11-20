Horóscopo de hoy para Escorpio del 20 noviembre de 2025

Alguien llegará a tu vida despertando curiosidad y preguntas profundas. Sentirás una intriga intensa que acelerará tus latidos como tambores tropicales. No anticipes el futuro: vive el presente. Permite que se renueven tus aprendizajes y tu manera de expresarte al mundo.

Horóscopo de amor para Escorpio Si juzgas solo por la apariencia puedes perder oportunidades románticas. Aun antes de llegar a conocer a alguien, ya decidimos sobre esa persona rápidamente. Si haces una evaluación nueva es menos superficial y es menos probable que pierdas una relación importante solo porque no te gusta el atuendo de alguien.

Horóscopo de dinero para Escorpio Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.