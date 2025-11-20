window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 20 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 20 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Alguien llegará a tu vida despertando curiosidad y preguntas profundas. Sentirás una intriga intensa que acelerará tus latidos como tambores tropicales. No anticipes el futuro: vive el presente. Permite que se renueven tus aprendizajes y tu manera de expresarte al mundo.

Horóscopo de amor para Escorpio

Si juzgas solo por la apariencia puedes perder oportunidades románticas. Aun antes de llegar a conocer a alguien, ya decidimos sobre esa persona rápidamente. Si haces una evaluación nueva es menos superficial y es menos probable que pierdas una relación importante solo porque no te gusta el atuendo de alguien.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

¡Cualquiera pensaría que tú escribiste el Kama Sutra! Estas radiante de energía sexual y tienes muchas ideas inventivas. Habla con tu pareja sobre tus fantasías secretas y las posiciones inusuales que quieres tratar, ¡complacete con tu pareja en algún “juego seductivo” que los pueda llevar a ambos a nuevos niveles de éxtasis!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
