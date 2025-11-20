Horóscopo de hoy para Géminis del 20 noviembre de 2025

Serás un catalizador de cambios y despertarás la creatividad en tu entorno. Surgirán imprevistos laborales, pero los resolverás con rapidez y lucidez. Canaliza tu energía colaborando con los demás; tu ayuda y tu inteligencia operativa abrirán caminos donde otros solo ven obstáculos.

Horóscopo de amor para Géminis No te detienes o pareces tener miedo de decir lo que sientes a tu pareja. Si normalmente eres tímido, es una oportunidad ideal para dejar saber lo que quieres compartir sobre cosas más íntimas, sean buenas o malas. No hay nada peor que no dejar que alguien sepa cómo te sientes respecto a ella.

Horóscopo de dinero para Géminis El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.