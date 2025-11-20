Horóscopo de hoy para Géminis del 20 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 20 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Serás un catalizador de cambios y despertarás la creatividad en tu entorno. Surgirán imprevistos laborales, pero los resolverás con rapidez y lucidez. Canaliza tu energía colaborando con los demás; tu ayuda y tu inteligencia operativa abrirán caminos donde otros solo ven obstáculos.
