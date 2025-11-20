Horóscopo de hoy para Leo del 20 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La vida te dará un giro inesperado que moverá tu mundo familiar. Podrías pensar en mudarte, hacer una operación con inmuebles o transformar tu espacio vital. No temas: tus seres queridos te acompañarán apoyando tus metas y aportando opiniones para que concretes sueños.
