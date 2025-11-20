window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 20 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

La vida te dará un giro inesperado que moverá tu mundo familiar. Podrías pensar en mudarte, hacer una operación con inmuebles o transformar tu espacio vital. No temas: tus seres queridos te acompañarán apoyando tus metas y aportando opiniones para que concretes sueños.

Horóscopo de amor para Leo

Como consecuencia de tu poca fiabilidad, puedes sin darte cuenta molestar a algunos buenos amigos con este tipo de comportamiento y tu relación también es probable que dura las consecuencias. Si eres soltero, tienes la tendencia a ser atraidita los demás y actuar de manera espontánea puede tener consecuencias negativas ya que conocer a otros puede ser problemático.

Horóscopo de dinero para Leo

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

