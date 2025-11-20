window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 20 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 20 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Te enfocarás en mejorar tu economía y multiplicar tus recursos. Una entrada de dinero inesperada te sorprenderá, dándote margen para ahorrar o invertir. Aprovecha esta oportunidad para repensar tu estrategia financiera y potenciar tu bienestar material con inteligencia y creatividad.

Horóscopo de amor para Libra

Trata de evitar el pasar la tarde solo, mejor invita a amigos a pasar una tarde juntos y sigan a ver que ofrece la vida nocturna. Usando tu iniciativa y especialmente si eres soltero haces conexiones placenteras, piensa cuidadosamente sobre exactamente que estás haciendo, de otra forma puedes arrepentirte de lo que ocurra después.

Horóscopo de dinero para Libra

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

