Horóscopo de hoy para Sagitario del 20 noviembre de 2025

Un remolino interior te impulsa a revisar asuntos olvidados y pendientes. Llegó el momento de resolver interrogantes y sanar lo no resuelto. Baja el ritmo, escucha tu voz interna y permítete una pausa para reconectar contigo mismo y restaurar tu diálogo interior.

Horóscopo de amor para Sagitario Aquellos que te son cercanos te admiran y aprecian tu actitud confiada. Es fácil para ti llegar a conocer personas y ganarte su afecto. No te des por vencido con las uniones existentes, cultiva aquella hacia la que sientas afinidad. Juntarse para una comida romántica puede ser una excelente forma de reiniciar las cosas otra vez.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.