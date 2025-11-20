Horóscopo de hoy para Tauro del 20 noviembre de 2025

Necesitarás espacio en tus relaciones amorosas y no tolerarás actitudes posesivas. Si estás en pareja, recuerda que compartir no significa perder libertad. Quien te acompañe deberá presentar opciones y mostrarse abierto al diálogo porque solo así podrás aprender de tus vínculos.

Horóscopo de amor para Tauro Tu encanto e ingenio te hacen muy atractivo a los demás, pero esto solo pasa si tu pareja toma la iniciativa. Simplemente estas muy pasivo para poder tener algo que hacer. Si vives con alguien y estas en una relación tu pareja encuentra tu indecisión irritante, causando molestias innecesarias.

Horóscopo de dinero para Tauro Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.