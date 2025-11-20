window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 20 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 20 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu mente se encenderá con una chispa de curiosidad inagotable. Querrás aprender, investigar y absorber conocimientos. Explorarás nuevos temas, cambiarás tus fuentes de información y descubrirás primicias fascinantes. Cada hallazgo te impulsará a seguir ampliando horizontes con entusiasmo.

Horóscopo de amor para Virgo

Encuentras que tu vida romántica es extremadamente gratificante, tu pareja responde de manera afectuosa a la forma tierna en que la tratas. Si eres soltero y buscas pareja, encuentras fácil el acercarte a alguien nuevo y obtener una reacción cálida de ella, no tomes ventaja de tu atracción obvia, puede llevar a más de lo que esperas.

Horóscopo de dinero para Virgo

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraVirgo

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

