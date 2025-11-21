Horóscopo de hoy para Acuario del 21 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 21 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Proyectarás tus sueños hacia el futuro y fortalecerás tus vínculos sociales. Es un tiempo favorable para participar en grupos o causas afines. Compartirás con amigos ideales y esperanzas comunes, impulsado por el deseo de contribuir a un mundo más justo, libre y solidario.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending