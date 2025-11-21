Horóscopo de hoy para Capricornio del 21 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 21 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu energía física puede disminuir, por lo que necesitarás descansar y recargar fuerzas lejos del bullicio. Te sentirás atraído por enseñanzas espirituales o civilizaciones antiguas. Podrías conocer a alguien que actúe como guía e impulse tu interés por temas de sabiduría y trascendencia.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending