Horóscopo de hoy para Capricornio del 21 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 21 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu energía física puede disminuir, por lo que necesitarás descansar y recargar fuerzas lejos del bullicio. Te sentirás atraído por enseñanzas espirituales o civilizaciones antiguas. Podrías conocer a alguien que actúe como guía e impulse tu interés por temas de sabiduría y trascendencia.

Horóscopo de amor para Capricornio

Concerniente a tu vida amorosa, lo que sea que hagas, tu pareja lo encuentra irresistible, cae por tus encantos y le ayuda a darte generosamente toda su ternura y amor. No tomes ventaja sin vergüenza, agradece la atención que otros te dan y recibirás su aprecio.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

