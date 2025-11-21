Horóscopo de hoy para Capricornio del 21 noviembre de 2025

Tu energía física puede disminuir, por lo que necesitarás descansar y recargar fuerzas lejos del bullicio. Te sentirás atraído por enseñanzas espirituales o civilizaciones antiguas. Podrías conocer a alguien que actúe como guía e impulse tu interés por temas de sabiduría y trascendencia.

Horóscopo de amor para Capricornio Concerniente a tu vida amorosa, lo que sea que hagas, tu pareja lo encuentra irresistible, cae por tus encantos y le ayuda a darte generosamente toda su ternura y amor. No tomes ventaja sin vergüenza, agradece la atención que otros te dan y recibirás su aprecio.

Horóscopo de dinero para Capricornio Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.