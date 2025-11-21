window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 21 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 21 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tu bienestar se vincula con la prosperidad material, por eso buscarás mantenerte activo y productivo. Diseña un plan para incrementar tus ingresos y mejorar tu calidad de vida. Decide con optimismo: cada paso hacia tu expansión económica fortalecerá también tu confianza interior.

Horóscopo de amor para Escorpio

Si eres vulnerable de alguna forma y necesitas afecto y ternura de tu pareja, muéstrale exactamente cómo te sientes y encontraras que no podrá resistirse a ti. Si no tienes pareja, o si tu relación no va muy bien, estarás disponible fácilmente para otro prospecto.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Encuentras a tu pareja seductora y quieres tener más diversión. No esperes siempre a llegar a la recámara, podría ser interesante hacer el amor impulsivamente cuando sea el momento correcto. El pensamiento de que puedas ser visto por terceras personas solo aumenta el factor de emoción. Ten cuidado de no ser atrapado o ahuyentado, eso verdaderamente asesinaría la pasión.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
