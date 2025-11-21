Horóscopo de hoy para Libra del 21 noviembre de 2025
Tus ganas de aprender, viajar y expandir horizontes se multiplican. Estarás más comunicativo y abierto a experiencias que nutran tu mente y espíritu. Comprenderás mejor las actitudes ajenas y podrías encontrar un compañero de aventuras dispuesto a compartir nuevos descubrimientos contigo.
