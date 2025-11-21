window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 21 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 21 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Una etapa de introspección te invita a mirar dentro de ti y reconocer tanto tus miedos como tu fuerza interior. Esa claridad te permitirá transformar hábitos y relaciones. Además, se activan gestiones vinculadas a herencias o propiedades, generando un caudal enérgico potente.

Horóscopo de amor para Tauro

Motivado por tus deseos te sientes movido fácilmente a la acción. Si aparece la oportunidad, toma ventaja de la forma en la que te sientes, pasas tiempo con alguien excitante y adorable. Lo contrario es posible: Tal vez tu pareja no este de humor. Si es así necesitas aceptarlo, puedes estar frustrado pero evita reaccionar de más.

Horóscopo de dinero para Tauro

Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.

Horóscopo de sexo paraTauro

Lleno de emoción y ternura, sientes una necesidad de más esfuerzo cuando haces el amor. Añoras pasar tiempo con tu amante y no puedes esperar a estar juntos después de pasar un tiempo separados. Algunas veces te inclinas a sentarte dejando que tu pareja haga las cosas. ¡Se pro activo, piensa en las necesidades de tu pareja también!

