Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 22 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Siente la certeza de que puedes cortar con aquello que ya cumplió un ciclo en tu vida. Es un buen momento para liberarte de culpas o creencias negativas que te ponen tenso y frustran. Contarás con la guía y protección de tus guardianes y seres protectores.

Horóscopo de amor para Capricornio

Las personas que te son cercanas llegan a confiar en ti, no importa que dificultades enfrenten, estas ahí para ellos y eres capaz de inyectar su confianza. Si no puedes lograr lo que quieres, no tienes miedo de pedir ayuda. Encuentras que las personas generalmente no se reúsan a tus pedidos y tratan de ser comprensivas.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

