Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 noviembre de 2025

Siente la certeza de que puedes cortar con aquello que ya cumplió un ciclo en tu vida. Es un buen momento para liberarte de culpas o creencias negativas que te ponen tenso y frustran. Contarás con la guía y protección de tus guardianes y seres protectores.

Horóscopo de amor para Capricornio Las personas que te son cercanas llegan a confiar en ti, no importa que dificultades enfrenten, estas ahí para ellos y eres capaz de inyectar su confianza. Si no puedes lograr lo que quieres, no tienes miedo de pedir ayuda. Encuentras que las personas generalmente no se reúsan a tus pedidos y tratan de ser comprensivas.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.