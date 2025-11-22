Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 22 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Siente la certeza de que puedes cortar con aquello que ya cumplió un ciclo en tu vida. Es un buen momento para liberarte de culpas o creencias negativas que te ponen tenso y frustran. Contarás con la guía y protección de tus guardianes y seres protectores.
