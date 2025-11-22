Horóscopo de hoy para Géminis del 22 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 22 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu vida amorosa cobra impulso y un proyecto compartido comienza a perfilar el futuro. Aunque existan diferencias, descubrirás que tus ideales y los de tu pareja van en la misma dirección. Si estás soltero, una propuesta entusiasta podría encender nuevas aventuras.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending