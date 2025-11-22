Horóscopo de hoy para Leo del 22 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Recibirás invitaciones especiales y tu personalidad brillará, atrayendo miradas y aplausos. Te expresarás en libertad desplegando carisma. Prepárate: podrían llegar propuestas amorosas, llenas de pasión, viajes o aventuras que despierten tu deseo de vivir cada momento con intensidad.
