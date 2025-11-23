Horóscopo de hoy para Acuario del 23 noviembre de 2025

Las influencias de tu entorno enriquecerán tu visión del mundo. Ábrete al intercambio y participa en actividades grupales. Si temes gastar más de lo previsto, recuerda que la amistad genuina no se mide en dinero. Un verdadero amigo comprende y respeta tus límites sin juzgar.

Horóscopo de amor para Acuario Quieres una vida fácil y haces compromisos con tu pareja, dando lugar a sus deseos. Sin embargo, al hacer eso, olvidas algunas de tus propias necesidades que no te gusta hacer. Viene un momento en que en lugar de sufrir un resentimiento, hace una parada, que termina beneficiando la relación.

Horóscopo de dinero para Acuario Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.