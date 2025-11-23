window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 23 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 23 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Las influencias de tu entorno enriquecerán tu visión del mundo. Ábrete al intercambio y participa en actividades grupales. Si temes gastar más de lo previsto, recuerda que la amistad genuina no se mide en dinero. Un verdadero amigo comprende y respeta tus límites sin juzgar.

Horóscopo de amor para Acuario

Quieres una vida fácil y haces compromisos con tu pareja, dando lugar a sus deseos. Sin embargo, al hacer eso, olvidas algunas de tus propias necesidades que no te gusta hacer. Viene un momento en que en lugar de sufrir un resentimiento, hace una parada, que termina beneficiando la relación.

Horóscopo de dinero para Acuario

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending