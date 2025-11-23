Horóscopo de hoy para Capricornio del 23 noviembre de 2025

Te hará bien dedicar tiempo a la introspección, porque en lo más profundo de tu ser hallarás las respuestas que buscas. Cultiva tu vida espiritual mediante la oración o el estudio de temas sagrados. No permitas que las opiniones ajenas te desvíen de tu propósito esencial.

Horóscopo de amor para Capricornio No vas en ninguna dirección, sientes que nadie quiere que llegues a tu destino. No te preocupes cuando encuentres obstáculos inesperados, muestra a tus seres queridos cuantos recursos y que tan flexible puedes ser, encontrando una solución adecuada, sorprendes a la gente con tu ingenuidad y demuestras que tan capaz eres.

Horóscopo de dinero para Capricornio Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.