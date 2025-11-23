Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 23 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tus ingresos aumentan, pero también las demandas cotidianas. Evita gastar por impulso y planifica con estrategia para sostener lo que construyes. Si administras bien tus recursos, podrás permitirte ese gusto que tanto deseas. La seguridad material también puede disfrutarse con placer y sentido.
