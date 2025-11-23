Horóscopo de hoy para Géminis del 23 noviembre de 2025

Si estás en pareja, bríndale atención y tiempo de calidad para consolidar la conexión. Si estás soltero, revisa tus expectativas: podrías estar buscando un ideal difícil de alcanzar. Ábrete a la sabiduría que te trae el vínculo en el presente, permitiendo que el amor real y genuino te encuentre.

Horóscopo de amor para Géminis Si te sientes un poco molesto, más temperamental de lo usual, considera como las personas cercanas a ti pueden reaccionar y si estás dispuesto o no a compartir tus preocupaciones y mostrarles afecto y compañía en lugar de ignorarlos. Asegúrate de no aislarte de las personas a las que quieres.

Horóscopo de dinero para Géminis En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.